"لَعنة كُوتَارد".. رواية مميزة لـ نور إسماعيل بمعرض الكتاب الـ52

أعلنت الروائية والكاتبة الشابة نور إسماعيل، مشاركتها برواية "لَعنة كُوتَارد"، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ52، والذي افتتح فعالياته المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة أول أمس بأرض المعارض بالتجمع، ويقام فى الفترة من ٣٠ يونيو لـ ١٥ يوليو الجاري.

رواية "لَعنة كُوتَارد" صادرة عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، وهى قصة تدور حول شاب ثلاثيني يقع تحت وطأة أحداث مريبة تجعله يتساءل أين اليمين وأين اليسار، وتتركه غارقًا في صراع نفسي دائم بسبب متلازمة كوتارد... فأين وكيف السبيل للنجاة؟ وتتواجد الرواية فى قاعة ٢ جناح B 38، بمركز مصر للمعارض الدولية.

نور إسماعيل، خريجة كلية الآداب قسم الإعلام، بدأت في الكتابة كموهبة من ٦ سنوات، ولديها الكثير من الأعمال الروائية الاليكترونية.

صدر أول عمل ورقى لها عام ٢٠٢٠، وهى رواية بعنوان "بروحى دار"، وتعد "لعنة كوتارد" ثانى أعمالها الورقية، مع دار تشكيل للنشر والتوزيع.

ومن أجواء الرواية:

(الدنيا مبتقفش على حد)

يا لها من عبارة خَادعة خُدعنا بها طِيلة هذا الوقت.

لَقد تَأكدت مِن كَذب مَن زَعموا بأن الأيام ناسفة للذكريات...

كان بودي إخبارك كيف عرفت هذا؟! فجهدي المبذول في معرفة ذلك أستحق مني الكثير .. ولكن لحظة!

هل يحتاج الإنسان جهدا كي يَنسى؟! أم يحتاج الى معجزة كي يتَناسى؟

دعكِ من كل هذا الكلام الفارغ ، أردت فقط إخبارك بأنك مذ أن رحلتِ ...ما رحلتِ!

فالموتى أحياء ..والأحياء جُثث مُتعفنة على قيد الحياة.