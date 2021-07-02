بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها وجمهورها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هيفاء وهبي في الصورة داخل حديقه بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير منقوش بالورود وعلقت قائلة : “مساء الخير"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





يذكر أن هيفاء وهبي حققت بفيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي، وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 9 ملايين مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.







