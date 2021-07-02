بالأسود.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها









شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وخطفت هاجر أحمد، الأنظار بإطلالة جذابة سوداء،وظهرت داخل أسانسير مرتدية، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.