ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي: