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ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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