زاهي حواس: استخدام السحر في التنقيب عن الآثار دجل

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن توقيع كتبه "سحر الاهرامات" في روسيا جاء بهدف توضيح أن الدولة تتخذ إجراءات قوية لحماية السائح الذي يصل مصر، موضحا أنه تحدث عن الاكتشافات الآثرية، والمناطق السياحية في مصر.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن كل ما يتردد بشأن استخدام السحر في التنقيب عن الآثار "دجل في دجل"، واستغلال لسذاجة بعض الناس، معلقا: "مفيش حاجة في الدنيا اسمها كده".

وطالب وزارة الآثار بتخصيص حوافز مادية جيدة لمن يبلغ عن وجود آثار، منوها بأنه اعتاد على الزج باسمه في الشائعات، مضيفا: "أنا اتعودت اشتغل وأنتج ولا انظر للشائعات.. أنا مردش على واحد صرصار بيتكلم كلام فارغ".

