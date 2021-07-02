Advertisements

زاهي حواس: استخدام السحر في التنقيب عن الآثار دجل

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن توقيع كتبه "سحر الاهرامات" في روسيا جاء بهدف توضيح أن الدولة تتخذ إجراءات قوية لحماية السائح الذي يصل مصر، موضحا أنه تحدث عن الاكتشافات الآثرية، والمناطق السياحية في مصر.
وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن كل ما يتردد بشأن استخدام السحر في التنقيب عن الآثار "دجل في دجل"، واستغلال لسذاجة بعض الناس، معلقا: "مفيش حاجة في الدنيا اسمها كده".
وطالب وزارة الآثار بتخصيص حوافز مادية جيدة لمن يبلغ عن وجود آثار، منوها بأنه اعتاد على الزج باسمه في الشائعات، مضيفا: "أنا اتعودت اشتغل وأنتج ولا انظر للشائعات.. أنا مردش على واحد صرصار بيتكلم كلام فارغ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زاهي حواس التنقيب عن الاثار الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي

منذ 33 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعتين و 28 دقيقة

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمدة فيتيربو بإيطاليا يهدي زاهي حواس جائزة الحفاظ على الآثار

شركة أمريكية تنتج سلسلة وثائقية لأعمال تنقيب في وادي الملوك بالأقصر

زاهي حواس يكشف حقيقة اكتشاف مقبرة زوجة توت عنخ آمون بوادي الملوك

زاهي حواس مطالبا بعودة رأس نفرتيتي من ألمانيا: "خرجت بطريقة غير شرعية"

"حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

زاهي حواس لـ"الفجر": "الغرب مهووس بالآثار المصرية وإعلامنا يعاملها بمهانة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة