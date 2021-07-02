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برفقة تركي آل الشيخ.. ريم مصطفى تنشر صورة من كواليس مسلسل "الثمانية"

الجمعة 02/يوليو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الثمانية" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت ريم مصطفي برفقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ونجوم العمل وهم: آسر ياسين، محمود البزاوى، خالد الصاوي، غادة عادل، مصطفى البنا.

وكتبت قائلة: "المستشار تركي آل الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في اول أيام التصوير".

ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا

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