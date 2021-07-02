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بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي
الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:27 ص
محمد زويد
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يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة انبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.
ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدوري الممتاز.
ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.
ويستأنف بيراميدز تدريباته مساء الجمعة بدون راحة بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة انبي المقبلة.
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