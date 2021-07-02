وزيرة الثقافة: فخورة بافتتاح معرض الكتاب

أعربت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن شعورها بالفخر بعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 في ظل جائحة كورونا، قائلة: "شعرنا بنظرة الفخر خاصة لدى الزائرين العرب بسبب قدرة مصر على تحقيق هذه المشروعات العظيمة التي تتم بهذه السرعة".





وأضافت "عبدالدايم" في حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تستهدف مرحلة عمرية تمثل مستقبل، مشيرًة إلى أن هذه الجائرة ستمثل شريحة من الأطفال والنشء في هذه المرحلة العمرية التي يبدأ فيها الإبداع.





وتابعت: "عزفت البيانو في عمر 5 سنوات وآلة الفلوت بعمر 8 سنوات وهو ما يفسر أهمية هذه الجائزة بالنسبة لتنمية قدرات الطفل في الشعر أو الفن أو الرسم أو الكتابة"، لافتة إلى مدرسة التكنولوجيا بأكاديمية الفنون أقيمت بشراكة مع وزارة التعليم.



