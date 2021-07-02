Advertisements

إنريكي: إسبانيا جاهزة لمواجهة سويسرا في ربع نهائي اليورو

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
لا يساور لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا شكوك بشأن المستوى الجيد لفريقه، مشددا على أنه لم ير أي فريق أفضل من منتخب (الماتادور) في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

استهلت إسبانيا مسيرتها في البطولة بالتعادل مع السويد بدون أهداف، قبل أن تتعادل 1 / 1 مع بولندا، لكنها اكتسحت سلوفينيا 5 / صفر، وحصلت على بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعد فوزها الماراثوني 5 / 3 على كرواتيا بعد التمديد لوقت إضافي في دور الـ16.

وقال المدافع الإسباني أيمريك لابورت في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس برفقة إنريكي "كنا نستحق المزيد" في أول مباراتين "لكن لا يمكننا الفوز 3 / صفر كل يوم".

وردا على سؤال حول الأهداف التي استقبلتها الشباك الإسبانية في البطولة، قال إنريكي "أعتقد أننا أحد أفضل الفرق هنا على المستوى الدفاعي".

وأضاف إنريكي بعد أسئلة بشأن التغييرات المحتملة في التشكيلة الأساسية لفريقه "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي ظهرنا بها حتى الآن. لدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين" ، لكنه لم يذكر أسماء بعينها.

رغم كل هذا الثناء، إلا أن المدرب الإسباني أكد أيضا أن فريقه يتوقع مباراة صعبة للغاية في دور الثمانية أمام سويسرا غدا الجمعة.

وشدد المدرب الإسباني "الشيء الجيد أو السيئ هو أن كلا المتخبين يعرف بعضهما البعض جيدا"، في إشارة إلى مباراتي الفريقين بدوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

كانت إسبانيا تغلبت 1 / صفر على سويسرا في المباراة الأولى، التي جرت بملعبها، قبل أن تتعادل في الوقت القاتل 1 / 1 في المباراة الثانية .

وأطاح المنتخب السويسري بنظيره الفرنسي (بطل العالم) من دور الـ16، بعدما تغلب على منتخب (الديوك) بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.

أشار إنريكي إلى أنه حتى لو لم يكن لدى سويسرا الكثير من اللاعبين المعروفين دوليا، "فهم أحد أفضل الفرق في البطولة الأوروبية. إنهم يحبون الضغط والهجوم".

أخبار تهمك

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ ساعتين

بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي

منذ 36 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة