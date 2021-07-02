إنريكي: إسبانيا جاهزة لمواجهة سويسرا في ربع نهائي اليورو

لا يساور لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا شكوك بشأن المستوى الجيد لفريقه، مشددا على أنه لم ير أي فريق أفضل من منتخب (الماتادور) في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





استهلت إسبانيا مسيرتها في البطولة بالتعادل مع السويد بدون أهداف، قبل أن تتعادل 1 / 1 مع بولندا، لكنها اكتسحت سلوفينيا 5 / صفر، وحصلت على بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعد فوزها الماراثوني 5 / 3 على كرواتيا بعد التمديد لوقت إضافي في دور الـ16.





وقال المدافع الإسباني أيمريك لابورت في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس برفقة إنريكي "كنا نستحق المزيد" في أول مباراتين "لكن لا يمكننا الفوز 3 / صفر كل يوم".





وردا على سؤال حول الأهداف التي استقبلتها الشباك الإسبانية في البطولة، قال إنريكي "أعتقد أننا أحد أفضل الفرق هنا على المستوى الدفاعي".





وأضاف إنريكي بعد أسئلة بشأن التغييرات المحتملة في التشكيلة الأساسية لفريقه "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي ظهرنا بها حتى الآن. لدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين" ، لكنه لم يذكر أسماء بعينها.





رغم كل هذا الثناء، إلا أن المدرب الإسباني أكد أيضا أن فريقه يتوقع مباراة صعبة للغاية في دور الثمانية أمام سويسرا غدا الجمعة.





وشدد المدرب الإسباني "الشيء الجيد أو السيئ هو أن كلا المتخبين يعرف بعضهما البعض جيدا"، في إشارة إلى مباراتي الفريقين بدوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.





كانت إسبانيا تغلبت 1 / صفر على سويسرا في المباراة الأولى، التي جرت بملعبها، قبل أن تتعادل في الوقت القاتل 1 / 1 في المباراة الثانية .





وأطاح المنتخب السويسري بنظيره الفرنسي (بطل العالم) من دور الـ16، بعدما تغلب على منتخب (الديوك) بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.





أشار إنريكي إلى أنه حتى لو لم يكن لدى سويسرا الكثير من اللاعبين المعروفين دوليا، "فهم أحد أفضل الفرق في البطولة الأوروبية. إنهم يحبون الضغط والهجوم".



