حمو بيكا يستجيب لنصيحة هاني شاكر ويبدأ دروس الموسيقي





أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، أنه أخذ بنصيحة نقييب الموسيقيين هاني شاكر وأنه بدأ اول دروس الموسيقي اليوم.





قال بيكا: :"ربنا يخليك لينا وأنا بحبك واحترم كل قوانينك كل اللي يقولي عليه أنا بقوله حاضر ونعم".





وأضاف : "وأنا بالفعل لغيت كل شغلي، وبدأت النهارده أخد أول درس موسيقى عند الأستاذ محمود عبد الستار الذي رشحه لي أمير الغناء العربي".





ورد هاني شاكر، عليه في البرنامج قائلا: "ركز يا حمو في الفترة اللي جاية.. والدرس هيفرق معاك كتير.. ولو فيه نصيب ونجحت هتبقى تحت مظلة النقابة وهنقولك إيه الحلو اللي يتقال واللي ميتقالش.. وأنا وعدتك بكدا لو تفتكر”.



