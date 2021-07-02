لهذا السبب.. تامر حسني يقدم الشكر لعمرو أديب

أعرب الفنان تامر حسنى عن سعادته الشديدة، بإشادة الإعلامى عمرو أديب بفيلمه "مش أنا" بعدما شاهده مؤخراً.



ونشر تامر حسنى فيديو لعمرو أديب وهو يشيد بالفيلم ويصفه بأنه فيلم مختلف، كما أشاد بعقلية تامر حسنى وذكائه فى اختياراته ونجاحه بالسينما.





وعلق تامر على الفيديو قائلا "أستاذ عمرو أديب الإعلامي الكبير، بشكرك جداً جداً على كلامك، فعلاً رأيك يهمني ومبسوط جداً إن الفيلم عجبك".





الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.



يذكر أن أخر أعمال تامر حسني السينمائية كان فيلم "الفلوس" وشاركه البطولة فيه زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق

