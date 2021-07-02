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هاني شاكر: أغنية "لو سمحتوا" فكرة جديدة وخارج الصندوق

الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أغنيته الجديدة "لو سمحتوا": قائلا "الأغنية مختلفة شكلا وموضوعا والناس مستقبلاها وحباها بشكل كبير، وكل شوية بقدم عمل مختلف وخارج الصندوق".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة MBC مصر: "يهمنى رأيك بعد ما تسمعها، وعجبت كل الناس والحمد لله".

وكان قد طرح الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

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