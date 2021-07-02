محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا لو شمتان"

طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا مش شمتان" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



والأغنية من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة.



وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".



وكانت آخر أغاني محمد رشاد التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.









