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شاهد.. شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب هاني شاكر

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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مازح الفنان هاني شاكر، الإعلامي شريف عامر، بعد سؤاله عن قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "أنا كنت أحب تقولي مبروك على أغنيتي الجديدة".

ورد الإعلامي شريف عامر، خلال استقبال اتصال هاتفي في من هاني شاكر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، قائلا: "أنا كنت مستني أقرأ الخبر وبعد كده اقولك أن جتلي رسالة عشان أسمع الأغنية"، ليعقب "شاكر": "أنا كنت عايز أبدأ بالحاجة الحلوة".

وأضاف "عامر": "أنا بتابع أخبارك ومحبش اجاملك غير لما اسمع الأغنية الأول"، ليرد "شاكر": "اتمنى تعجبك، هى حالة مختلفة، أنا بحترمك وأتمنى تحظى بإعجابك".

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هاني شاكر شريف عامر بوابة الفجر الفجر

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