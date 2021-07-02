هاني شاكر يكشف تفاصيل مكالمته مع حمو بيكا

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قرار النقابة بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء، يأتي في إطار محاولة لتنظيم موجة الأغناني الشعبية المنتشرة، معلقا: "مفيش حاجة اسمها مهرجانات، وانا لست معترف بهذا المصطلح".





وأشار "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن أغاني المهرجانات سببت صداعًا في النقابة لأنهم يغنون دون ترخيص، موضحا أن مجموعة الأسماء التي صدرت في القرار الأخير طالبوهم بالتقدم للنقابة للاختبار أمام النقابة والحصول على الترخيص.



