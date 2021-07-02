فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم









فجر عز يشار رئيس مجلس ادارة نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز مفاجأة مدوية.





حيث أكد يشار لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه ايهاب الكومي على قناة صدى البلد انه يسعى لضم عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز الى صفوف النادي السكندري في الموسم القادم , لما يملكه من خبرات كبيرة بجانب قدراته الفنية والتي لا يختلف عليها أحد.



