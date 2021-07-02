Advertisements

فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


فجر عز يشار رئيس مجلس ادارة نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز مفاجأة مدوية.

حيث أكد يشار لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه ايهاب الكومي على قناة صدى البلد انه يسعى لضم عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز الى صفوف النادي السكندري في الموسم القادم , لما يملكه من خبرات كبيرة بجانب قدراته الفنية والتي لا يختلف عليها أحد.

وأضاف يشار لملعب البلد انه يسعى لدعم الفريق في الموسم القادم بصفقات قوية حتى يستطيع الفريق الظهور بشكل جيد وسيط الكبار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاركو عبدالله السعيد الفجر

أخبار تهمك

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب هاني شاكر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم

منذ نصف ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

حازم إمام: جورماهيا يختلف عن القطن.. والزمالك جاهز

بالورقة والقلم .. تفاصيل جديدة في لقاء بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

بيراميدز وعرض إماراتي يعرقلان إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم

12:58 ص

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة