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تشكيل إيطاليا المتوقع ضد بلجيكا فى يورو 2020

الجمعة 02/يوليو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب بلجيكا اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليانز أرينا الدولي فى ألمانيا.

وجاءت تشكيلة إيطاليا المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبنازولا.

خط الوسط: لوكاتيلي - باريلا - جورجينو.

خط الهجوم: بيراردي - انسيني - ايموبيلي.

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