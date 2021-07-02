أول مدينة ذكية في منطقة الدلتا.. كل ما تريد معرفته عن "المنصورة الجديدة"

تتكون مدينة المنصورة الجديدة من 4 مراحل، وتقع على مساحة 7200 فدان، وتضم مناطق سكنية وصناعية، فهي من مدن الجيل الرابع، وأول مدينة ذكية في منطقة الدلتا، بتكلفة 14 مليار جنيه.





وتعد مدينة المنصورة حلمًا كبيرًا لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها، حيث تقع في موقع متميز، وهى مدينة متنوعة، وتعتمد بشكل كامل على أنظمة ذكية للمراقبة.





تشمل جميع أنواع الإسكان لكافة طوائف الشعب

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع "سمارت سيتي"، أي من المدن الذكية، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوي، ولذلك كان لابُد من إنشاء مدينة المنصورة الجديدة.





وأوضح "رجب"، خلال تصريحات خاصة، أن مدينة المنصورة الجديدة مدينة متكاملة، وبها جميع أنواع الإسكان لكافة طوائف الشعب، حيث تحتوي على منطقة "الفيلات"، ومنطقة "سكن لكل المصريين"، "ومشروع جنة"، بالإضافة للمناطق الترفيهية، لافتًا إلى أنهم بدأوا في المرحلة الثانية في مدينة المنصورة الجديدة.





تطبيق على "موبايل" كل مواطن في المدينة

من جانبه، قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة إحدى مدن الجيل الرابع المعدودة في مصر التي تقدم خدمات رقمية كاملة لجميع المواطنين، متابعًا: "هناك تطبيق على موبايل كل مواطن له كود خاص به يختص بكل الخدمات التي تُقدم للمواطن".





وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، خلال تصريحاته، أن عداد الوحدات السكنية عدادات ذكية، مستطردًا: "المواطن لا يتعامل مع المحصلين أو أي موظف، حيث يقوم بدفع استهلاكه إلكترونيًا"، فضلًا عن أنظمة التحكم في الإنارة والتكييف والكهرباء، لافتًا إلى أن المدينة مراقبة بالكامل عن طريق غرفة تحكم مركزي.





35% من القوى العاملة في المنصورة الجديدة نساء

وكشفت المهندسة نورا وجيه، المشرف التنفيذي على المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، عن أنها تحدت نفسها لكونها سيدة حتى تشارك في مستقبل وطنها لإنشاء مدينة جديدة، لافتة إلى أنها بدأت في المشروع منذ بدايته في عام 2017، منذ أن كانت المدينة عبارة عن صحراء.



