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بهذه الكلمات.. سمية الخشاب تواسي أسرة الراحل ساويرس

الجمعة 02/يوليو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة " تويتر"، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي توفي عن عمر يناهز الـ 91 عاما.


وكتبت سمية الخشاب قائلة "‏كل العزاء والمواساة لرجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس والعائله الكريمة في وفاه المهندس انسي ساويرس.. الله يرحمه ويسكنه جناته امين"

يذكر أن جنازة رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، شيعت أمس، بكنيسة "الملاك والعذراء" في منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، جنوب شرقي مصر.

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