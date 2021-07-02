نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي وفتحي أخطأوا بالرحيل عن الفريق









قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي رمضان صبحي و عبد الله السعيد و أحمد فتحي أخطأوا بالرحيل عن القلعة الحمراء والإنتقال إلى فريق بيراميدز .





وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

المادة ليست المعيار الأساسي في كرة القدم ، فالنجومية والجماهيرية التي تحظى بها داخل النادي الأهلي تفوق أي شيء ، حتى وإن كان المقابل المادي خيالي ، وأعتقد أن عبد الله السعيد و رمضان صبحي و أحمد فتحي لن يحققوا أي إنجازات تُذكر مع بيراميدز ، فالفريق لا يتطلع إلى الفوز ببطولة ، وتأسيسيه من البداية قام على محاربة الأهلي .



