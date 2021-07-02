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نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي وفتحي أخطأوا بالرحيل عن الفريق

الجمعة 02/يوليو/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي رمضان صبحي و عبد الله السعيد و أحمد فتحي أخطأوا بالرحيل عن القلعة الحمراء والإنتقال إلى فريق بيراميدز .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
المادة ليست المعيار الأساسي في كرة القدم ، فالنجومية والجماهيرية التي تحظى بها داخل النادي الأهلي تفوق أي شيء ، حتى وإن كان المقابل المادي خيالي ، وأعتقد أن عبد الله السعيد و رمضان صبحي و أحمد فتحي لن يحققوا أي إنجازات تُذكر مع بيراميدز ، فالفريق لا يتطلع إلى الفوز ببطولة ، وتأسيسيه من البداية قام على محاربة الأهلي .

واختتم أبو الدهب : لاعبي بيراميدز ظهروا اليوم بشيء من الغل الكروي ، ولو ظهروا بهذا الآداء منذ بداية الموسم ، لكانوا من أقوى المنافسين على لقب الدوري .

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