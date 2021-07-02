تشكيل بلجيكا المتوقع ضد ايطاليا فى يورو 2020

يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب بلجيكا اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليانز أرينا الدولي فى ألمانيا.





وجاءت تشكيلة بلجيكا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: ألدرفيريلد، فيرمالين، فيرنتونخين، مونييه.





خط الوسط: دي بروين، فيتسل، ثورجان هازارد.



