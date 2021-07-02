بعد حكم حبس زوجها.. هالة صدقي تحتفل مع بول أنكا









نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بالنجم بول أنكا.





وعلقت قائلة:"إحتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة، لسه بيدور علي بيت اطيعه فيه".





وقد نشر سامح صدقي زوج الفنانة هالة صدقي، بوست يهاجمها فيه حيث قال :"لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم، هالة صدقي دي مش أمكم، والحكم في قضية الـDNA يوم 13 7، وكله هيتحول للطب الشرعي، وأنا ساعتها مش هرحمك".





وبدأت الأزمة بينهما بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما.