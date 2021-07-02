رد فعل موسيماني على خطأ الشناوي أمام بيراميدز

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عقب التعادل أمام بيراميدز بالدوري العام.





وتوجه المدير الفني مباشرةً عقب المباراة إلى الحارس في غرفة الملابس، وقام بالشد من أزره ومطالبته بنسيان ما حدث في المباراة.





كما أكد الجنوب إفريقي على حارسه، أنه يثق في قدراته بشكل كبير وأن ما مر به في المباراة، لا يمكنه أن يؤثر عليه في المباريات المقبلة.





من ناحية أخرى قدم جميع اللاعبين أيضًا، الدعم إلى الحارس الدولي، والتأكيد على الثقة الكاملة في إمكانياته، وأن المباراة ستكون للنسيان في ظل تألقه اللافت مع الفريق بالفترة الماضية.



