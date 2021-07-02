تعرف على موعد مباراة بيرو ضد باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

















يستعد منتخب باراجواي لمواجهة نظيره منتخب بيرو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة كوبا أمريكا.





وتأهل بيرو كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، والتي تصدرها البرازيل برصيد 10 نقاط، بينما تأهل باراجواي كثالث المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.



