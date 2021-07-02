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عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن كوريا الجنوبية سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ يناير الماضي.

كانت كوريا الجنوبية أعلنت أمس، أن 15 مليونا و336 ألفا و361 شخصا من سكان البلاد قد تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، وتم تطعيم 5 ملايين و41 ألفا و240 شخصا أو 9.8% من السكان بالكامل.

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