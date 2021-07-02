عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن كوريا الجنوبية سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ يناير الماضي.



