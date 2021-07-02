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رضا عبد العال يطالب الخطيب بإقالة موسيماني بعد التعادل أمام بيراميدز

الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بعث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالباً إياه بضرورة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تدريب القلعة الحمراء عقب تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’  Ten ’’ : 
أناشد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بضرورة إقالة موسيماني ’’ الدوري بيضيـع ’’ ، كما أن لاعبي القلعة الحمراء هم من يحققون النتائج الإيجابية بإصرارهم على الفوز ، فالفريق لا يقدم الآداء المعهود منذ قدوم هذا المدرب إلى قيادة المارد الأحمر .

واختتم عبد العال : موسيماني هو المسئول عن التعادل الذي حققه الأهلي بالأمس أمام بيراميدز ، بداية من طريقة اللعب الخاطئة التي بدأ بها المباراة مروراً بالتبديلات الغير مبررة التي أجراها ، بالإضافة إلى عدم استغلال النقص العددي في صفوف المنافس .

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