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مواعيد مباريات اليوم الأول من ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تنطلق منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والمقامة حاليّا في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، مساء اليوم الجمعة، بمواجهات من العيار الثقيل.

ونجحت 8 منتخبات في حجز مقعدها بالدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث تأهل كل من إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، التشيك، سويسرا،  الدنمارك، وأوكرانيا.

ويلتقي منتخب سويسرا أمام نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب سان بطرسبرج.

كما يلتقي منتخب بلجيكا أمام نظيره منتخب إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب إليانز آرينا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخبين الفائزين فى المباراتين وجهًا لوجه فى الدور نصف النهائى يوم 6 يوليو المقبل على ملعب ويمبلى بالعاصمة البريطانية لندن.

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