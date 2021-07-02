لهذا السبب.. معجبة تدخل فى نوبة بكاء عند رؤية تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” فيديو له مع معجبة .







وظهر تامر حسني فى الفيديو مع الشابة وهى تبكى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى انستجرام مع الفيديو وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :المحترم - ابن اصول يـ تامر - نجم النجوم".





ويعتبر فيلم مش انا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين المملكة ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.



وتدور قصته حول الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.