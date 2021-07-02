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تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا قبل مواجهات اليوم الجمعة في ربع النهائي
الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:59 ص
محمد الدمتناوي
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يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، ترتيب هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2020" حتى الآن، في ختام مباريات دور الـ16 من النسخة الحالية، حيث يملك 5 أهداف.
وحل الفرنسي كريم بنزيما في وصافة جدول ترتيب البطولة الأوروبية الكبيرة برصيد 4 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كل من باتريك ستشيك لاعب المنتخب التشيكي، والسويدي إيميل فورسبيرج.
وجاء جدول ترتيب هدافي اليورو كالتالي:
كريستيانو رونالدو - البرتغال: 5 أهداف.
باتريك شيك - التشيك: 4 أهداف.
إيميل فورسبيرج - السويد: 4 أهداف.
روميلو لوكاكو - بلجيكا: 3 أهداف.
جيورجينيو فينالدوم - هولندا: 3 أهداف.
روبرت ليفاندوفسكي - بولندا: 3 أهداف.
هاريس سيفيروفيتش - سويسرا: 3 أهداف.
رحيم سترلينج - إنجلترا: 3 أهداف.
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