تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا قبل مواجهات اليوم الجمعة في ربع النهائي

يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، ترتيب هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2020" حتى الآن، في ختام مباريات دور الـ16 من النسخة الحالية، حيث يملك 5 أهداف.





وحل الفرنسي كريم بنزيما في وصافة جدول ترتيب البطولة الأوروبية الكبيرة برصيد 4 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كل من باتريك ستشيك لاعب المنتخب التشيكي، والسويدي إيميل فورسبيرج.





وجاء جدول ترتيب هدافي اليورو كالتالي:





كريستيانو رونالدو - البرتغال: 5 أهداف.





باتريك شيك - التشيك: 4 أهداف.





إيميل فورسبيرج - السويد: 4 أهداف.





روميلو لوكاكو - بلجيكا: 3 أهداف.





جيورجينيو فينالدوم - هولندا: 3 أهداف.





روبرت ليفاندوفسكي - بولندا: 3 أهداف.





هاريس سيفيروفيتش - سويسرا: 3 أهداف.



