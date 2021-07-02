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ساسي يبلغ الزمالك بنهاية علاقتهما رسميا

الجمعة 02/يوليو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أخطر النجم الدولي التونسي التونسي فرجاني ساسي، مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشكل رسمي انتهاء علاقته بالنادي الأبيض وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين منذ ثلاث سنوات.

نهاية علاقة فرجاني ساسي بالزمالك

و أبلغ النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولي القلعة البيضاء أنه لن يعود إلى القاهرة في الوقت الراهن، وأن أي مخاطبات بشأن مستحقاته المالية ستكون عن طريق مهند عون وكيل اللاعب.

وطالب النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مسؤولي القلعة البيضاء بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة والمقدرة بستة ملايين جنيه.

من جانبه بدأ مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك في بحث ملف كامل قانوني بشأن موقف النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم عودة اللاعب إلى القاهرة لاستكمال الموسم.

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