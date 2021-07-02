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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة
الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:21 ص
محمد كشك
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يسود محافظة الدقهلية اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية نهارًا و23 ليلًا وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.
كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة، حيث يسود طقس شديد للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.
كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.
وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 41
درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 25
درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 37
درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 24
درجة الحرارة الكبرى طنطا: 39
درجة الحرارة الصغرى طنطا: 25
درجة الحرارة الكبرى مطروح: 33
درجة الحرارة الصغرى مطروح: 24
درجة الحرارة الكبرى سيوة: 42
درجة الحرارة الصغرى سيوة: 22
درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 35
درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 26
درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 37
درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 25
درجة الحرارة الكبرى السويس: 39
درجة الحرارة الصغرى السويس: 25
درجة الحرارة الكبرى كاترين: 34
درجة الحرارة الصغرى كاترين: 17
درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 41
درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 31
درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 38
درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 25
درجة الحرارة الكبرى المنيا: 39
درجة الحرارة الصغرى المنيا: 25
درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 41
درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 26
درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 46
درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 30
درجة الحرارة الكبرى أسوان: 45
درجة الحرارة الصغرى أسوان: 28
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