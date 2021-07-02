تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود محافظة الدقهلية اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية نهارًا و23 ليلًا وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.





كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة، حيث يسود طقس شديد للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.





كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".





وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.





وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".





ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.