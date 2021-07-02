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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الجمعة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة.

يتصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصري الممتاز برصيد  14 هدفا، وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثانى برصيد 12 هدفا.


ويحتل عمر كمال لاعب المصري المركز الثالث برصيد 11 هدفا بالتساوى مع أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-


 1-أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 14 هدفا.

2 -أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفا.

3 -أحمد سمير -طلائع الجيش- 11 هدفا

4- عمر كمال -المصري- 11 هدفا.

5- عمرو جمال -طلائع الجيش - 10 أهداف.

6- مصطفى فتحي - سموحة- 10 أهداف.

7- رامي صبري -انبي - 10 أهداف.

8- محمد شريف -الأهلي- 9 أهداف.

9- يوسف أوباما -الزمالك- 9 أهداف.

10-باسم مرسي - مصر للمقاصة - 9 أهداف.

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