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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الجمعة
الجمعة 02/يوليو/2021 - 03:42 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة.
يتصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصري الممتاز برصيد 14 هدفا، وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثانى برصيد 12 هدفا.
ويحتل عمر كمال لاعب المصري المركز الثالث برصيد 11 هدفا بالتساوى مع أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1-أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 14 هدفا.
2 -أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفا.
3 -أحمد سمير -طلائع الجيش- 11 هدفا
4- عمر كمال -المصري- 11 هدفا.
5- عمرو جمال -طلائع الجيش - 10 أهداف.
6- مصطفى فتحي - سموحة- 10 أهداف.
7- رامي صبري -انبي - 10 أهداف.
8- محمد شريف -الأهلي- 9 أهداف.
9- يوسف أوباما -الزمالك- 9 أهداف.
10-باسم مرسي - مصر للمقاصة - 9 أهداف.
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