Advertisements

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الجمعة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة.

وقع النادي الأهلي مساءً أمس في فخ نظيره بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث شهدت طرد للفريق السماوي في الشوط الأول لصالح اللاعب نبيل عماد دونجا.

واستكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين، ونجح الفريق رغم النقص العددي في تسجيل هدف مبكر والتعادل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وعقب هذه المباراة جعل نادي الزمالك يعزز صدارته، ويطمئن بشكل أكبر فيما يتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة

6- إنبي 37 نقطة

7- مصر للمقاصة 36 نقطة

8- بيراميدز 35 نقطة

9- الإسماعيلي 35 نقطة

10- الجونة 35 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- أسوان 24 نقطة

16- وادي دجلة 22 نقطة

17- البنك الأهلي 22 نقطة

18- الإنتاج الحربي 17 نقطة

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يبلغ الزمالك بنهاية علاقتهما رسميا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل موسيماني على خطأ الشناوي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 13 ساعة

بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

01:25 ص

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة