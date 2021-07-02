عاجل.. الكشف عن تفاصيل جلسة الأهلي الخاصة مع "الحاوي

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عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بشأن ما يتردد عن رحيله نهاية الموسم الجاري أو إجباره على الاعتزال.





وجاء ذلك في إطار وجود تسريب، ووجود بند في عقده مع الفريق حال عدم مشاركته حوالي 75%من المباريات في أول موسم له بعد التجديد لمدة موسمين ينص على ذلك.





وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى، عن أن مدير الكرة أكد لـ"وليد سليمان" أنها شائعات ليس لها أي علاقة بالواقع وعارية تماما عن الصحة.





وأضاف المصدر أن عبدالحفيظ أكد للاعب أن عقده هو أكثر لاعب يعلم تفاصيله، بجانب أن الأهلي لن يتعامل مع أبنائه بأى قرارات مفاجئة أو ذبح أو إجباره على الاعتزال.



