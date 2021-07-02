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عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد
الجمعة 02/يوليو/2021 - 05:05 ص
محمد زويد
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أخطر التونسي فرجاني ساسي، مسؤولي نادي الزمالك رسمياً بإنتهاء علاقته بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، وانه بات غير مرتبط بأي تعاقد مع النادي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين منذ ثلاث سنوات.
وابلغ ساسي، مسؤولي الزمالك بأنه لن يعود الي القاهرة في الوقت الحالي، وان أي مخاطبات بشأن مستحقاته المالية ستكون عن طريق وكيله مطالباً بالحصول علي كافة مستحقاته المالية المتآخرة والتي حددها ساسي، في وقت سابق بستة ملايين جنيه.
ونفي مسئولو اللجنة التي تدير النادي، برئاسة حسين لبيب، وجود أي مستحقات متآخرة لفرجاني ساسي، لدي النادي، وانه حصل علي كافة مستحقاته بعد خصم المبالغ المستحقة ليه نتيجة توقيع بعض العقوبات عليه.
وبدأ مسؤولو الزمالك في دراسه ملف الدولي التونسي، من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة إصرار ساسي علي موقفه، ومطالبته بالحصول علي بطاقته الدولية من اتحاد الكرة، عند انتقاله لأي ناد اخر، خصوصاً وان اللاعب مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
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