صدام قوي بين كارتيرون وثنائي الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجاهل الثنائي أسامة نبيه مدرب الفريق وحسين السيد عضو اللجنة المؤقتة، فيما يخص احتياجات الفريق أو الصفقات التي من المفترض أن يعقدها الفارس الأبيض خلال الانتقالات الصيفية المرتقبة.





تصرف كارتيرون وتهميشه دور نبيه وحسين السيد فيما يخص صفقات الزمالك الجديدة، أثار غضب وأثار العديد من التساؤلات داخل القلعة البيضاء حول موقف المدرب الفرنسي.





وتمسك كارتيرون، بعدم تدخل أي طرف في شئون الفريق، سواء الصفقات الجديدة، أو موقف المعارين، والراحلين عن صفوف الفريق، باستثناء الكابتن حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء.





واعتبر البعض أن ما يحدث من تهميش دور أسامة نبيه وأفراد الجهاز الفني للزمالك، وحسين السيد، ولجنة الكرة، خطأ كبير، بسبب عدم ضمان بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون، الموسم المقبل داخل صفوف القلعة البيضاء.



