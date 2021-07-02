نجم تشيلسي يرفض التجديد ويطلب الرحيل إلى ميلان









الفجر الرياضي





يرغب تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي، في الرحيل عن قلعة البلوز في الفترة المقبلة، والانتقال لصفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن باكايوكو رفض عرض تشيلسي لتجديد عقده، نظرًا لرغبته في العودة لصفوف ميلان الذي لعب له مُعارًا موسم 2018-2019.





وأوضحت الشبكة، إلى أنه مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقد باكايوكو، قد يقبل تشيلسي بعرض منخفض القيمة من ميلان، أو إعارته مع إلزام الشراء.





باكايوكو صاحب الـ27 عاما، ينتهي عقده مع البلوز في يونيو 2022، انضم لصفوف الفريق الإنجليزي عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، ولعب معارا في السنوات الماضية لأندية ميلان وموناكو ونابولي.



