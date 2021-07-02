ملك وليلى زاهر تهنئان والدتهما بعيد ميلادها





نشرت الفنانة ليلي زاهر، عبر صفحتها علي موقع التواصل تبادل الصور والفيديوهات الشهير :"إنستجرام"، فيديو لها ولوالدتها هدي زاهر من حفلة تخرجها من الثانوية.





وعلقت قائلة :" عمري ما هنسي نظرتك ليا اليوم ده بالذات قد ايه كنتي متوترة مش مصدقة نفسك، كل سنة وانتي الضهر السند والحنية كلها كل سنة وانتي الأم الي بميت راجل كل سنة والصاحبة والأخت كل سنة و انتي أم البنات".





كما نشرت ملك زاهر صورا تجمعها بوالدتها وأختها ليلى زاهر وعلقت قائلة :" كل سنة وانت مامتي وصاحبتي و اختي و بنتي كمان ، كل سنة وانت الدنيا كلها".