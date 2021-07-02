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الأهلي يحدد موعد حسم مصير نجم الفريق

الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قرر مسئولو النادي الأهلي بالاتفاق مع اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إرجاء الحديث عن مستقبله إلى ما بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأوضحت تقارير صحفية أن جهاز الكرة في النادي الأهلي، لا يمانع فكرة رحيل ديانج ومناقشة العروض الأوروبية والخليجية المقدمة لضم أليو ديانج.

واشترط الانتهاء من خوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم أليو ديانج مستويات فنية مميزة مع القلعة الحمراء فى الموسم الحالى، ويرى البعض أن إمكانيات اللاعب تفوق مسابقة الدورى المصرى.

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