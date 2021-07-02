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كارتيرون يحسم ملف صفقات الزمالك

الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الصفقات الجديدة في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعدما أرسل لمسؤولي القلعة البيضاء تقريرا باللاعبين الذين يرغب في ضمهم للفريق بداية من الموسم المقبل.

صفقات الزمالك في الموسم الجديد

وعرض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مسؤولي القلعة البيضاء تصوره بشأن الصفقات التي يسعى لضمها بداية من الموسم المقبل.

وأبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مسؤولي النادي الأبيض رغبته في ضم ضم أربعة صفقات بينها الثنائي حسين السيد، الظهير الأيسر للإسماعيلي، وعمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من النسخة الجارية لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-21.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو.

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