قرار نهائي من الزمالك تجاه لاعبه المعار

أختتم جهاز الكرة بنادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بشأن دخول مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى المعار إلى أهلى طرابلس الليبى.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن رفض جهاز الكرة بنادي الزمالك بالإجماع على طلب فرج عامر بدخول مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع حسام حسن.





ويصر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض، بعودة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد فى ظل الإمكانيات الفنية المميزة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز بالخط الأمامى.







