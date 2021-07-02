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قرار نهائي من الزمالك تجاه لاعبه المعار
الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:06 ص
ريهام عبدالمحسن
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أختتم جهاز الكرة بنادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بشأن دخول مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى المعار إلى أهلى طرابلس الليبى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن رفض جهاز الكرة بنادي الزمالك بالإجماع على طلب فرج عامر بدخول مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع حسام حسن.
ويصر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض، بعودة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد فى ظل الإمكانيات الفنية المميزة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز بالخط الأمامى.
وأعترض مجلس إدارة نادي الزمالك بشدة على اقتراح فرج عامر، خصوصًا فى رغبة الفرنسى كارتيرون فى تدعيم مركز الجناح بصفقة قوية.
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