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نجم الزمالك السابق يطلب حسم موقفه من العودة مجددًا
الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:06 ص
غدير أحمد
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تواصل باسم مرسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، مع جهاز الكرة فى الزمالك لمعرفة موقف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض، من الظفر بخدماته خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن خروج باسم مرسي بشكل رسمى من حسابات الفرنسي، إذ حدد الأخير عناصر أخرى لتدعيم الخط الأمامى داخل الزمالك بعيدًا عن المهاجم السابق.
ولم يبدي كارتيرون رغبته في الإقتناع بمستوى باسم مرسى، بعد أن شاهد مستواه الفنى فى آخر مباراتين للقلعة البيضاء أمام مصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر.
وأبدي باسم مرسى رغبته أكثر من مرةً على مدار الفترة الماضية فى العودة من جديد لإرتداء القميص الأبيض والحصول على الفرصة من جديد.
وشارك باسم مرسى خلال الموسم الحالى مع الإنتاج الحربى ومصر المقاصة 26 لقاء، وتمكن من تسجيل 10 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف
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