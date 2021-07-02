نجم الزمالك السابق يطلب حسم موقفه من العودة مجددًا

تواصل باسم مرسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، مع جهاز الكرة فى الزمالك لمعرفة موقف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض، من الظفر بخدماته خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن خروج باسم مرسي بشكل رسمى من حسابات الفرنسي، إذ حدد الأخير عناصر أخرى لتدعيم الخط الأمامى داخل الزمالك بعيدًا عن المهاجم السابق.









ولم يبدي كارتيرون رغبته في الإقتناع بمستوى باسم مرسى، بعد أن شاهد مستواه الفنى فى آخر مباراتين للقلعة البيضاء أمام مصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر.









وأبدي باسم مرسى رغبته أكثر من مرةً على مدار الفترة الماضية فى العودة من جديد لإرتداء القميص الأبيض والحصول على الفرصة من جديد.







