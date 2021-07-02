Advertisements

نجم الزمالك السابق يطلب حسم موقفه من العودة مجددًا

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
تواصل باسم مرسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، مع جهاز الكرة فى الزمالك لمعرفة موقف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض، من الظفر بخدماته خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل. 


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن خروج باسم مرسي بشكل رسمى من حسابات الفرنسي، إذ حدد الأخير عناصر أخرى لتدعيم الخط الأمامى داخل الزمالك بعيدًا عن المهاجم السابق.


ولم يبدي كارتيرون رغبته في الإقتناع بمستوى باسم مرسى، بعد أن شاهد مستواه الفنى فى آخر مباراتين للقلعة البيضاء أمام مصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر.


وأبدي باسم مرسى رغبته أكثر من مرةً على مدار الفترة الماضية فى العودة من جديد لإرتداء القميص الأبيض والحصول على الفرصة من جديد.


وشارك باسم مرسى خلال الموسم الحالى مع الإنتاج الحربى ومصر المقاصة 26 لقاء، وتمكن من تسجيل 10 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

فاركو : نسعى لضم عبد الله السعيد في الموسم القادم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل موسيماني على خطأ الشناوي أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

06:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة