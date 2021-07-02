آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

انتهى عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مع النادي الكتالوني رسميًا أمس الأربعاء، ولم يتوصل النادي لاتفاق رسمي حتى الآن من أجل التجديد.

وعبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، علق لابورتا: "ميسي؟ نحن بخير، علينا أن نصل لاتفاق يتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف، ونريده أن يبقى وهو متحمس للبقاء".





وأضاف: "أتمنى أن أخبركم أن ميسي باق، لكن لا يمكنني قول ذلك في الوقت الحالي، فنحن نبحث عن إيجاد حل".





واختتم: "عودتي إلى الرئاسه أمر صعب لكنني مازلت متحمسا".

وبسؤاله عن الدوري السوبر الأوروبي؟ قال رئيس برشلونة:"عاجلا أم آجلا ستندم الأندية الإنجليزية على القرار الذي اتخذته". (يقصد انسحابها)



