خطوة واحدة تفصل راموس عن ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سفر رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد السابق، إلى العاصمة الفرنسية باريس.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس على وشك إتمام التوقيع لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة".









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات مباشرة لإتمام الاتفاق بأسرع وقت ممكن، وسفر رينيه إلى العاصمة الفرنسية، يُعزز تلك المعلومات، وأن حسم صفقة راموس لباريس سان جيرمان قد يستغرق أيامًا وربما ساعات.



