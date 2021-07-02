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خطوة واحدة تفصل راموس عن ناديه الجديد
الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:07 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سفر رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد السابق، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس على وشك إتمام التوقيع لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات مباشرة لإتمام الاتفاق بأسرع وقت ممكن، وسفر رينيه إلى العاصمة الفرنسية، يُعزز تلك المعلومات، وأن حسم صفقة راموس لباريس سان جيرمان قد يستغرق أيامًا وربما ساعات.
وسبق سيرجيو راموس وأعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 16 عاما، قضاها داخل أسوار النادي المدريدي، وذلك بعدما فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده، ليرحل بعد إنجازات وألقاب عديدة حققها بقميص الميرنجي.
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