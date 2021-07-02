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خطوة واحدة تفصل راموس عن ناديه الجديد

الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سفر رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد السابق، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس على وشك إتمام التوقيع لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة".


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات مباشرة لإتمام الاتفاق بأسرع وقت ممكن، وسفر رينيه إلى العاصمة الفرنسية، يُعزز تلك المعلومات، وأن حسم صفقة راموس لباريس سان جيرمان قد يستغرق أيامًا وربما ساعات.

وسبق سيرجيو راموس وأعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 16 عاما، قضاها داخل أسوار النادي المدريدي، وذلك بعدما فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده، ليرحل بعد إنجازات وألقاب عديدة حققها بقميص الميرنجي.

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