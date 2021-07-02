كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء









حسم كيليان مبابي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من تمديد تعاقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي صيف 2022.





كيليان مبابي يرحل عن باريس سان جيرمان





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي أبلغ بعض مسؤولي باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد تعاقده، وأنه سيبقى داخل حديقة الأمراء حتى نهاية عقده في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يحترم تعاقده مع ناديه وفي نفس الوقت لعلمه الشديد أن الأندية التي تستهدف ضمه مستقبلًا تعاني من أزمات اقتصادية.





وتابعت الصحيفة مشيرة إلى أن علاقة النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، قد توترت مما أدى لدخول تدخل ناصر الخليفي رئيس النادي بنفسه لحسم التفاوض.



