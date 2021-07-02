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مايكل بالاك يطالب بإعطاء شارة قيادة ألمانيا لـ "كيميتش"

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
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برى النجم الألماني السابق مايكل بالاك أن المدرب الجديد هانز فليك لديه فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد في منصبه الجديد من خلال منح جوشوا كيميتش شارة قيادة منتخب الماكينات.

وخرج المنتخب الألماني من دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بخسارته أمام إنجلترا بهدفين دون رد ، في آخر مباراة ليواخيم لوف في منصب المدير الفني حيث يتسلم فليك المهمة خلفا له.

فليك لديه معرفة قوية بكيميتش بعد أن عملا سويا في بايرن ميونخ، لكن عليه أولا التأكد من أن قرار منح شارة القيادة له، لن يغضب الحارس مانويل نوير الذي يحمل الشارة حاليا.

وأوضح بالاك في عموده بموقع "سبورت بازر" اليوم الخميس أن الاستعانة بكيميتش (26 عاما) قد يكون "خيارا لتغيير القائد وأيضا تقديم حوافز جديدة".

وتابع "قد يساعد الأمر كيميتش على التطور بشكل أكبر على المستوى الشخصي... جوشوا بإمكانه أن يقطع الخطوة التالية (في مسيرته) تحت قيادة فليك ، كقائد للاعبي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني".

ويرى بالاك أن نوير (35 عاما) ينبغي أن يستمر في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وأشار "هو بالتأكيد يبقى الخيار الأول بدون منازع، وهو لاعب استثنائي بكل تأكيد".

وأكد بالاك أن كاي هافيرتز كان واحدا من بين اللاعبين الذين نالوا إعجابه في يورو .

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