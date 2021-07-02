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ناجلسمان يبدأ مشواره مع بايرن ميونيخ

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تسلم جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، مهامه رسميا، بعدما زار مركز تدريبات الفريق، اليوم الخميس، قبل أن يبدأ قيادة الفريق في التدريبات ابتداء من الاسبوع المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي بالنادي:"في جوليان وجدنا مدربا شابا ولديه حوافز كثيرة، نحن سعداء للغاية أنه قرر مواصلة قصة نجاحه معنا".

وحل ناجلسمان في منصب المدير الفني خلفا لهانز فليك الفائز بالثلاثية عام 2020 (الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا)، والذي سيتولى بدوره منصب المدير الفني للمنتخب الألماني بعد رحيل يواخيم لوف عن منصبه بعد خروج الفريق من أمم أوروبا 2020.

كان اليوم الخميس هو الأول أيضا لأوليفير كان حارس مرمى الفريق السابق والذي تولى منصب الرئيس التفنيذي، خلفا لكارل هاينز رومينيجه والذي شغل المنصب لفترة طويلة.

وقال صالح حميديتش: "أنا وأوليفير لعبنا جنبا إلى جنبا لفترة طويلة، كنا في بايرن معا لمدة تسعة أعوام وقد مررنا بلحظات رائعة وأخرى مخيبة معا".

وأصبح كان جزءا من مجلس إدارة بايرن ميونخ منذ عام 2020.

كما أكد حميديتش أن مدافع الفريق لارس لوكاس ماي انتقل إلى فريق الدرجة الثانية فيردر بريمن على سبيل الإعارة لمدة عام، كما أن ماي لديه عقد حتى عام 2022، وكان قد أعير الموسم الماضي لفريق دارمشتات.

وقال حميديتش:"لوكاس أظهر إمكانياته في دارمشتات وكان مقنعا، وفي فيردر بريمن سيتخذ الخطوة المنطقية الجديدة في مسار تطوره".

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