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تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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فتح نادي الزمالك خطوط التواصل مع ميدو حزين وكيل أعمال عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلي نادي طلائع الجيش خلال منافسات الموسم الجاري.

 ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فى التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل، خاصة بعد استقرار النادي على رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق عن النادي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وكشف  مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، فإن عمرو جمال يمتلك عقد لمدة موسمين مع النادي الأهلي، لكن لم يتم توثيقه حتي هذه اللحظة، مشيرا إلي أن اللاعب لديه اتفاق مع النادي في حالة عدم عودته يرحل عن النادي بالتراضي، لكن حال عودته يتم توثيق العقد المتبقي لمدة موسمين رفقة النادي.

وأشار المصدر، إلى أن عمرو جمال أبدي ترحبيه بالعرض المقدم من نادي الزمالك، لكنه أبلغ المسؤولين في القلعة البيضاء أنه يمتلك عقد لمدة موسمين مع النادي الأهلي، ولن يوقع علي أي عقود، قبل معرفة الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن عودته من جديد إلي القلعة الحمراء من عدمه.

يذكر أن هناك نية من جانب أكثر من نادي في الدوري المصري في الوقت الحالي، للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى أنه يمتلك عرضا رسميا من نادي الوصل الإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل، لكن سيتم حسم موقفه الرسمي الخاص باللاعب من أجل معرفة وجهة اللاعب القادمة.

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