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يارا تحيي حفلاً غنائيا في دبي ثاني أيام الأضحى

الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
مي شاهبن
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تحيي الفنانة اللبنانية يارا حفل غنائي في دبي، وذلك يوم الأربعاء 21 من شهر يوليو الجاري ثاني أيام عيد الأضحى، ويشاركها المطرب  سيف نبيل.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة يارا هو ألبوم غنائيا باللهجة الخليجية يحمل عنوان "غير الناس"، يتكون من 5 أغنيات طرحتهم علي منصة يوتيوب.

 وتعاونت يارا مع بعض الشعراء مثل
محمد سيد حرب، أدم، الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، خالد المريخى، وبعض الملحنين مثل أدهم، طلال، زياد برجى، شميم.

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