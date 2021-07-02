هل خلع الأسنان والضروس يُشكل خطرًا على مريض السكري؟.. طبيب يجيب

تحتل مصر مرتبة مرتفعة عالميًا في الإصابة بمرض السكري، حيثُ يعاني أكثر من 8 ملايين مصري من هذا المرض المنتشر في كل أنحاء دول العالم، وذلك وفقًا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية.





وأبرز ما يُواجه مريض السكري، من مشاكل، عندما يلجأ إلى طبيب الأسنان لخلع الأسنان أو الضروس، لما قد يُشكله من خطر على صحته، لذلك يجب أن يلجأ إلى طبيب أسنان متخصص في هذا المجال.



وقال محمد إبراهيم طبيب الأسنان والمتخصص في علاج الجذور، إنه إذا كان هناك حل آخر أمام مريض السكري من ناحية اللجوء إلى حشو العصب، يجب أن يلجأ إلى الحشو وأن يبتعد تمامًا عن عملية الخلع.



ويقول إبراهيم، إنه إذا لا يُوجد أمام مريض السكري إلا عملية الخلع، يجب على المريض أن يلجأ إلى فحص نسبة السكر في الدم قبل الخلع للتأكد من عدم مشاكل صحية؛ حتى لا تُسبب خطورة على المريض، كتورم اللثة وتلوث الجرح، وصعوبة التئامه وغيرها من كل هذه الأمور، وحتى لا يُؤثر السكر على صحته لكونه يصوم لساعات طويلة بعد الخلع.



ويُضيف إبراهيم، أنه يجب على مريض السكري تناول المضاد الحيوي قبل موعد الخلع بـ24 ساعة، حيثُ يستمر في تناوله بعد الخلع بأمر الطبيب المتخصص، بالإضافة إلى الالتزام بأوامر الطبيب بعد إجراء الخلع، والحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي ضغوطات نفسية.